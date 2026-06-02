Il Vicesindaco al M5S | Pizza conferma ma non svela altri dettagli

Notizia in breve

Il vicesindaco ha confermato la sua adesione al Movimento 5 Stelle, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua scelta. La dichiarazione è arrivata durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti nelle sue funzioni o responsabilità all’interno dell’amministrazione comunale. La notizia si limita alla conferma dell’appartenenza politica senza approfondimenti su future azioni o progetti.