Il Vicesindaco al M5S | Pizza conferma ma non svela altri dettagli
Il vicesindaco ha confermato la sua adesione al Movimento 5 Stelle, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua scelta. La dichiarazione è arrivata durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti nelle sue funzioni o responsabilità all’interno dell’amministrazione comunale. La notizia si limita alla conferma dell’appartenenza politica senza approfondimenti su future azioni o progetti.
Tempo di lettura: 2 minuti Nel giorno dellecelebrazioni della nascita della Repubblica Italiana, ad Avellino si segna anche il passaggio di consegne definitive tra il Commissario Straordinario, Giuliana Perrotta, nella sua ultima uscita pubblica con la fascia tricolore in vista dell’insediamento del sindaco eletto Nello Pizza. Se l’occasione per Perrotta è anche quella di fare un bilancio del lavoro svolto (GUARDA IL VIDEO IN BASSO) con la consapevolezza di aver migliorato la macchina amministrativa, per il Sindaco è per confermare di avere le idee chiare sulla composizione della giunta. con la parola d’ordine “ rappresentanza politica”.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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