Il regista ha condiviso nuovi dettagli sulla versione del film di Aquaman che aveva in mente in passato, prima che fosse affidata a un altro regista. Ha spiegato alcune scelte creative e scene che erano state pianificate, ma che non sono state realizzate nella versione finale. Queste informazioni sono state diffuse attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche, senza che siano stati mostrati materiali video o immagini ufficiali.

Il regista ha svelato altri dettagli della sua precedente versione del film, poi diretto da James Wan, e ha parlato dei misteriosi tatuaggi presenti sul corpo del protagonista Quando a Zack Snyder fu affidato il compito di dare seguito a L'uomo d'acciaio con Batman v Superman: Dawn of Justice, al regista toccò creare un universo cinematografico in grado di competere con l'MCU. Snyder era stato preso in considerazione per supervisionare l'intera saga di film del DCEU, anche se la Warner Bros. non ha utilizzato Steppenwolf come grande cattivo di Suicide Squad né ha seguito la sua idea di ambientare Wonder Woman durante la guerra di Crimea. Ora, si scopre che lo studio aveva rifiutato anche la sua visione di Aquaman del 2018.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Aquaman, Zack Snyder svela altri dettagli del suo film con Jason Momoa mai realizzato

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