Un nuovo gustoso capitolo si apre a Pietrelcina con la presentazione di Pucynara, la pizza al carciofo creata dal noto pizzaiolo. Il nome, Pucynara, si collega alla tradizione locale e al dialetto del paese. I pizzaioli della zona hanno collaborato con il maestro per perfezionare la ricetta, combinando tecniche e ingredienti tipici del territorio. La nuova proposta si inserisce nel patrimonio culinario della comunità.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il nome Pucynara legato alla tradizione di Pietrelcina?. Come hanno lavorato i pizzaioli locali sulla ricetta del maestro?. Perché questa collaborazione punta a proteggere l'economia agricola del Sannio?. Quali prospettive apre questo modello per il futuro della Sagra?.? In Breve Sindaco Salvatore Mazzone e presidente Pro Loco Vincenzo Mastronardi hanno presenziato l'evento.. Pizzaioli locali hanno declinato la ricetta nel Parco Colesanti per la degustazione.. Il nome richiama i pucinari, termine usato da Padre Pio per i concittadini.. L'iniziativa mira a valorizzare il carciofo di Pietrelcina, presidio Slow Food.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Franco Pepe svela Pucynara: la nuova pizza al carciofo di Pietrelcina

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