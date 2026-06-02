Con la Fermana ‘stoppata’ dal Pietralunga si ha un quadro ormai preciso di come sarà l’Eccellenza nella prossima stagione. Alle 12 compagini ad averne diritto si aggiungono il Castelfidardo retrocesso dalla serie D, il Lunano e l’Aurora Treia che hanno trionfato nei rispettivi gironi di Promozione e l’Alma Fano promossa ai playoff. A Mosè Mughetti, attuale vicepresidente del Comitato regionale Figc, al secondo mandato da Consigliere, in passato arbitro di calcio per 16 anni fino all’Eccellenza e poi presidente del Fossombrone per altri 5 abbiamo chiesto un’analisi sul massimo campionato regionale dei dilettanti. "Un campionato questo di Eccellenza – spiega Mughetti – che impiega circa 500 Calciatori, 240 designazioni arbitrali, oltre a tutte le altre persone che ruotano attorno: dirigenti, appassionati, giornalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vicepresidente del Comitato regionale Figc. Mughetti promuove le pesaresi: "Peccato solo per l’Urbania»

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