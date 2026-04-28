Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approvato programma 2026 del Corecom il Comitato regionale per le comunicazioni

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il programma 2026 del Corecom, il Comitato regionale per le Comunicazioni. La delibera amministrativa n. è stata discussa e approvata durante una seduta ufficiale. Il documento riguarda le attività e le iniziative pianificate dal Comitato per il prossimo triennio. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Via libera al programma 2026 dell'attività del Corecom - il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto - di cui alla proposta di deliberazione amministrativa n. 2, illustrata dal presidente della Prima commissione dell'assemblea legislativa regionale, Andrea Tomaello (Stefani Presidente) e che il Consiglio Veneto ha approvato nel corso della seduta odierna con 27favorevoli e 4 astenuti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato programma 2026 del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato l'esame Documento di economia e finanza regionale 2026-28La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo; Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo; Comunicato Stampa: Operazione delle Forze dell’Ordine a Padova; Comunicato Stampa: Riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale. Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità Progetto di legge che tutela l'ecosistema del lago di GardaIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il Progetto di legge n. 14, Modifiche alla L.R. n. 52/1989 ‘Disciplina del demanio ... iltempo.it Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato programma 2026 del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioniVia libera al programma 2026 dell'attività del Corecom - il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto - di cui alla proposta di ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA N. 45 Si è concluso il campionato di calcio di Prima Categoria, con lo spareggio promozione che ha visto il Comiso Calcio perdere la partita finale contro il San Gregorio col risultato di 4-1. L’assessore allo Sport Giovanni Assenza ha - facebook.com facebook Comunicato stampa - sentenza 1C_563/2025, 1C_566/2025, 1C_570/2025, 1C_580/2025, 1C_586/2025, 1C_609/2025 - Ricorsi tardivi: nessun annullamento della votazione sulla legge sull'Id-e in ragione di una donazione di Swisscom x.com