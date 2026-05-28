Il Napoli sta per ufficializzare l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La società ha deciso di affidare la guida tecnica all'ex tecnico della Juventus, dopo aver scelto di interrompere il rapporto con l’attuale allenatore. La decisione è stata presa nelle ultime ore e dovrebbe essere comunicata ufficialmente a breve. Allegri sarebbe il sostituto di Conte, che ha lasciato l’incarico qualche settimana fa.

Massimiliano Allegri è ormai vicinissimo alla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese avrebbe superato definitivamente Vincenzo Italiano al termine di un lungo testa a testa che ha accompagnato le ultime settimane del club azzurro dopo l’addio di Antonio Conte. Nel retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe sciolto le ultime riserve nelle scorse ore, decidendo di puntare con forza su Allegri per guidare il Napoli nella stagione del Centenario. Una scelta maturata dopo attente valutazioni tecniche e caratteriali sui due candidati principali. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Allegri rappresenti da anni un vero pallino del presidente azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri a un passo: De Laurentiis ha scelto il dopo Conte”

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