il vecchio linificio ha un futuro nuovo il nodo volumetrie scatena il dibattito

Notizia in breve

Il vecchio Linificio ha avviato un nuovo progetto, segnando la fine di anni di abbandono e degrado. La questione delle volumetrie ha generato un acceso dibattito tra i residenti e le autorità. La riqualificazione dell’area prevede interventi edilizi e di rinnovamento urbano. La discussione si concentra sulle modifiche alle volumetrie e sull’impatto sul quartiere. La decisione finale dipenderà dalle autorizzazioni amministrative e dalle valutazioni tecniche.