Il vecchio Linificio ha un futuro nuovo Il nodo volumetrie scatena il dibattito
Il vecchio Linificio ha avviato un nuovo progetto, segnando la fine di anni di abbandono e degrado. La questione delle volumetrie ha generato un acceso dibattito tra i residenti e le autorità. La riqualificazione dell’area prevede interventi edilizi e di rinnovamento urbano. La discussione si concentra sulle modifiche alle volumetrie e sull’impatto sul quartiere. La decisione finale dipenderà dalle autorizzazioni amministrative e dalle valutazioni tecniche.
Ex Linificio, "fine di una storia triste, si cancellano anni di degrado. Si volta pagina". Dopo la movimentata approvazione del Piano di governo del territorio (Pgt) è l’assessore all’ Urbanistica Deborah Bucca a rivendicare quello che viene ritenuto il risultato con la "r" maiuscola: il nuovo percorso urbanistico, scritto in variante, che porterà alla rinascita della storica area dismessa fluviale. Tre pilastri: riduzione delle volumetrie sul comparto storico, trasferimento dei volumi in zona tangenziale, cessione al comune di un’enorme area verde messa al sicuro dal rischio esondazione, che diverrà parco pubblico. Sul futuro del Linificio il dibattito è stato aspro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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