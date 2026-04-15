Dopo più di vent’anni di attesa e di incertezze, Rovigo si appresta a rinnovare il suo sistema di collegamenti. È in fase di completamento la realizzazione di un nuovo nodo dei trasporti, che sostituirà lo storico scalo cittadino. Questa trasformazione segna un passo importante per le infrastrutture locali, portando avanti un progetto che mira a migliorare i collegamenti e le possibilità di mobilità nella zona.

Dopo oltre due decenni di attesa e incertezza, la città di Rovigo si prepara a cambiare volto nel settore dei trasporti. L’Amministrazione comunale ha presentato una delibera che segna l’inizio della fase operativa per la realizzazione della nuova stazione delle, un progetto che mira a trasformare l’area dell’ex scalo merci in un moderno nodo di interscambio situato proprio accanto alla stazione ferroviaria. L’iter burocratico ha subito un’accelerazione decisiva con questo atto, che nei prossimi giorni sarà sottoposto all’approvazione della Giunta. Il passaggio è il presupposto indispensabile per poter procedere con la firma dell’accordo con FS Sistemi Urbani, la società che detiene la proprietà del terreno su cui sorgerà l’opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, addio al vecchio scalo: nasce il nuovo nodo dei trasporti

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