Tra i presidenti di Regione, quelli del Nord che appartengono alla Lega sono i più apprezzati dagli italiani. Il presidente della regione più gradito ha raggiunto un consenso superiore al 50%, mentre un altro governatore del Nord si posiziona al secondo posto con il 53%. In fondo alla classifica si trova il presidente di una regione del Sud con il 25%, risultando il meno gradito tra i primi cittadini regionali.

Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg all’ANSA. Occhiuto sul podio con il 53% Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Schifani ultimo con il...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fedriga è il presidente di Regione più gradito. Occhiuto sul podio con il 53%, Schifani ultimo con il 25%

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