Il valore del 5 per mille la Lombardia è il traino d’Italia | da sola concorre a un terzo del totale

Notizia in breve

Il 5 per mille ha raccolto oltre 215 milioni di euro, con la Lombardia che contribuisce per circa un terzo del totale. La regione si conferma come principale beneficiaria di questa forma di finanziamento, che sostiene onlus, enti di ricerca, amministrazioni locali e associazioni sportive. La cifra è stata resa nota in data 2 giugno 2026.