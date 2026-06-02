Il valore del 5 per mille la Lombardia è il traino d’Italia | da sola concorre a un terzo del totale
Il 5 per mille ha raccolto oltre 215 milioni di euro, con la Lombardia che contribuisce per circa un terzo del totale. La regione si conferma come principale beneficiaria di questa forma di finanziamento, che sostiene onlus, enti di ricerca, amministrazioni locali e associazioni sportive. La cifra è stata resa nota in data 2 giugno 2026.
Milano, 2 giugno 2026 – Un tesoretto da oltre 215 milioni per onlus, ricerca, enti locali, associazioni sportive. A tanto ammonta il 5 per mille 2025 in Lombardia, strumento di sussidiarietà fiscale che permette ai cittadini di destinare una quota dell’imposta Irpef a enti del terzo settore e progetti di utilità sociale. A vent’anni dalla sua introduzione, sono in costante crescita i contribuenti che scelgono di destinarlo, con l’effetto che ormai da qualche anno viene sistematicamente superato il tetto previsto dalla legge, oltre il quale i fondi che i cittadini vorrebbero dedicare a onlus, mondo della ricerca, associazioni sportive, in realtà tornano allo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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