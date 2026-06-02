All’ultima giornata dei gironi di qualificazione, il trofeo si assegna al campo di Romagnano. La squadra Syskon ha ottenuto una vittoria decisiva, mentre Nerio ha confermato la sua presenza. Nel torneo ’Arena dei Leoni’, il girone A vede ora una nuova capolista solitaria. La competizione si accende con le partite finali di qualificazione.

C’è una nuova capolista solitaria nel girone A del 5° torneo di calcio a 11 ’Arena dei Leoni–Città di Massa’. La competizione, organizzata dall’associazione sportiva ’Il Calcio Che Passione’, e in corso di svolgimento con successo al campo sportivo di Romagnano, ha avuto una quarta giornata di qualificazione molto scoppiettante. Syskon, battendo per 3-1 le Viperas, ha fatto uno scatto in testa al girone A sfruttando fra l’altro il rallentamento del Bobby’s Team Fermato sul pari (1-1) dalla Locanda Alinò. Il quadro si è completato con la vittoria di misura del Dallas sul Parco dei Limoni (2-1). La classifica del girone A adesso recita così: Syskon 10 punti, Bobby’s Team 9, I Dallas 6, Parco dei Limoni e Locanda Alinò 4; Viperas 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il trofeo al campo di Romagnano è all’ultima giornata dei gironi di qualificazione. Colpo Syskon, conferma per Nerio. Si accende il torneo ’Arena dei Leoni’

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