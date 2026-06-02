Il Tricolore abbraccia Brindisi per il 2 giugno | emozionante spettacolo dei Vigili del Fuoco
Il 2 giugno, in occasione dell’80º anniversario della Repubblica Italiana, a Brindisi si è svolto uno spettacolo dei Vigili del Fuoco, con il Tricolore che ha sventolato durante l’evento. La cerimonia ha coinvolto la partecipazione pubblica, senza ulteriori dettagli su altre attività o interventi.
BRINDISI - Una giornata colma di emozioni quella di oggi, 2 giugno, in occasione dell’80esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana. Istituzioni, scolaresche e una folla gremita di cittadini hanno assistito alla cerimonia tenutasi in Piazza Santa Teresa a Brindisi. Ma un contributo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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