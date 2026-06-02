Il Tricolore abbraccia Brindisi per il 2 giugno | emozionante spettacolo dei Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Il 2 giugno, in occasione dell’80º anniversario della Repubblica Italiana, a Brindisi si è svolto uno spettacolo dei Vigili del Fuoco, con il Tricolore che ha sventolato durante l’evento. La cerimonia ha coinvolto la partecipazione pubblica, senza ulteriori dettagli su altre attività o interventi.