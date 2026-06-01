TiCinema International Film Festival | a Pavia una settimana di grande cinema internazionale

Notizia in breve

A Pavia è stato inaugurato il TiCinema International Film Festival, il primo evento cinematografico di portata internazionale nella città. La manifestazione si svolge per una settimana e presenta film provenienti da diversi paesi. L’obiettivo è promuovere la produzione cinematografica globale e favorire lo scambio culturale tra registi, produttori e pubblico. La rassegna si tiene in spazi dedicati alla proiezione e alla discussione di opere cinematografiche di varia provenienza e genere.