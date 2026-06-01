TiCinema International Film Festival | a Pavia una settimana di grande cinema internazionale
A Pavia è stato inaugurato il TiCinema International Film Festival, il primo evento cinematografico di portata internazionale nella città. La manifestazione si svolge per una settimana e presenta film provenienti da diversi paesi. L’obiettivo è promuovere la produzione cinematografica globale e favorire lo scambio culturale tra registi, produttori e pubblico. La rassegna si tiene in spazi dedicati alla proiezione e alla discussione di opere cinematografiche di varia provenienza e genere.
Pavia, 1 giugno 2026 – Nasce TiCIFF — TiCinema International Film Festival, il primo festival cinematografico internazionale della città di Pavia. Fondato da Giancarlo Grande, produttore pavese di Cineparallax (Parigi), porta in città una settimana di cinema internazionale, ospiti di primo piano e incontri con le principali istituzioni cinematografiche europee. Tutti gli eventi sono a ingresso completamente gratuito, su prenotazione obbligatoria. Da domani a domenica saranno proiettati 2 2 film e oltre 42 proiezioni con numerosi ospiti. Alle 19.00, dopo l’inaugurazione, verrà proiettato un capolavoro assoluto della settima arte: Fitzcarraldo di Werner Herzog (1982), nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Colpo di scena a Pavia! Ha già il biglietto per il Festival del Cinema
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