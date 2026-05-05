Oggi chi decide di partire da Napoli per cercare fortuna all’estero ha più possibilità di salvarsi, mentre chi resta a lavorare nella città rischia di trovarsi in condizioni difficili. La canzone Lacreme napulitane, insieme a Santa Lucia luntana, rappresenta un esempio di come il tema dell’emigrazione sia presente nel repertorio musicale partenopeo. La canzone racconta la storia di un emigrante che scrive una lettera a sua madre a Napoli, pochi giorni prima di Natale.

Il racconto di Lacreme napulitane, la canzone simbolo insieme a Santa Lucia luntana del vasto repertorio partenopeo dedicato al fenomeno dell’emigrazione, è incentrato sulla lettera che, poco prima di Natale, un emigrante scrive dall’America alla vecchia madre, rimasta a Napoli con i suoi bambini. Solitudine e nostalgia permeano un testo accompagnato da una splendida e commovente melodia in cui si susseguono slanci, sofferenza e note struggenti. La connotazione melodrammatica dei versi trova il suo culmine nel finale del brano, quando l’autore Libero Bovio fa dire al protagonista: “i’ so’ carne ‘e maciello, so’ emigrante.” Oggi anno 2026 chi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi chi emigra da Napoli si salva: chi sceglie di restare a lavorare qui diventa carne da macello

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