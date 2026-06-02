Il dipinto si trova dietro un portone di legno chiuso, accessibile solo con una chiave. Ritrae Giuda frontalmente, contrariamente alle altre figure. La scena non è visibile dall’esterno e si trova in un ambiente nascosto. L’opera è attribuita a Raffaellino Del Colle, e si tratta di un’Ultima Cena. La presenza del dipinto è nota da tempo, ma è rimasta nascosta fino a oggi.

? Domande chiave Come si accede al capolavoro nascosto dietro il portone di legno?. Perché Giuda è ritratto frontalmente invece che di spalle?. Quale dettaglio simbolico sulla tavola richiama il sacrificio di Cristo?. Chi ha protetto l'affresco dall'usura del turismo per secoli?.? In Breve L'opera di 8,50 metri occupa l'intera parete del refettorio di Santa Maria del Sasso.. Raffaellino Del Colle fu allievo di Giulio Romano e influenzato da Rosso Fiorentino.. Il complesso ospita la statua lignea della Madonna del Buio vicino al grande masso.. La clausura delle suore è terminata nel 2019 lasciando solo due frati anziani.. Il segreto di Raffaellino Del Colle custodito nel refettorio di Santa Maria del Sasso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il tesoro nascosto di Bibbiena: l’Ultima Cena di Raffaellino Del Colle

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