VIDEO | Il tesoro di Messina Denaro nascosto in giro per il mondo | le immagini del sequestro da 200 milioni di euro
I soldi del narcotraffico ripuliti dalla mafia, sequestrato il "tesoro" di Messina Denaro: tre arresti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo - Il cognato di Matteo Messina Denaro lascia il 41 bis, tre anni fa la cattura del superboss
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