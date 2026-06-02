Luca Tamburello, coinvolto nell’indagine sul tesoro di Matteo Messina Denaro, aveva pianificato di trasferirsi a Dubai. La decisione è stata comunicata mentre si trovava in carcere, insieme ai genitori. La famiglia aveva deciso di spostare tutto il patrimonio nella città degli Emirati. La notizia arriva in un momento di indagini approfondite sul patrimonio dell’ex latitante e sui movimenti finanziari collegati.

Luca Tamburello, figlio prediletto di Giacomo, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta sul tesoro di Matteo Messina Denaro, come il padre e la madre Maria Antonina Bruno, aveva intenzione di trasferirsi a Dubai. L’intento era di riorganizzare e ricollocare l’ingente patrimonio di famiglia negli Emirati Arabi con il trasferimento anche delle persone fisiche. Emerge nelle carte dell’inchiesta dei magistrati di Palermo. Nel corso di una conversazione tra Tamburello jr e il socio Jonas Krumnikl del 14 gennaio scorso, i due conversavano a proposito della convenienza di trasferirsi a Dubai, con riferimento alle agevolazioni fiscali, alla fatturazione e alla possibilità di «mettere» in tale giurisdizione l’operatività economica: «Se si può fatturare qualcosa lì, allora lo hai lì». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il tesoro di Messina Denaro e le mosse di Tamburello jr: «Trasferiamo tutto a Dubai»

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