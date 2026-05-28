Le autorità hanno scoperto ville di lusso in Spagna e conti correnti a Gibilterra, Andorra, Libano, Lussemburgo e isole Cayman. Il patrimonio di Giacomo Tamburello, coinvolto nel narcotraffico per Matteo Messina Denaro, ammonta a circa 200 milioni di euro. Gli approfondimenti hanno portato al sequestro di beni e somme in diversi paesi. Le indagini continuano per chiarire la provenienza e la gestione di tali risorse.

Ville lussuose in Spagna, conti correnti a Gibilterra, Andorra, Libano, Lussemburgo e isole Cayman: il patrimonio di Giacomo Tamburello, l’uomo che gestiva il narcotraffico per conto di Matteo Messina Denaro era sconfinato. Azioni, fondi, titoli, conti milionari in banche di mezzo mondo, appartamenti e resort extralusso tra Marbella e Malaga e decine e decine di società come la Lujo Family Office, la spagnola Smiley Bubbles la Cinzano Ltd, costituita nel 2011 nelle Isole Cayman. Un tesoro stimato dagli inquirenti in oltre 200 milioni di euro gestito nell’ultimo periodo dal figlio di Tamburello, Luca fresco di studi internazionali in economia, arrestato oggi col padre e la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ville in Spagna, conti e oro nei paradisi fiscali: così Tamburello jr gestiva i 200 milioni di Messina Denaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mafia, blitz globale: 200 milioni sequestrati tra Spagna e paradisiLe forze dell’ordine hanno sequestrato circa 200 milioni di euro tra Spagna e territori considerati paradisi fiscali in un’operazione internazionale...

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto il suo impero economicoE stato individuato il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro.

Resort, azioni e oro: così gli uomini di Messina Denaro investivano soldi della drogaVille lussuose in Spagna, conti correnti a Gibilterra, Andorra, Libano, Lussemburgo e isole Cayman: il patrimonio di Giacomo Tamburello, l’uomo che gestiva il narcotraffico per conto di Matteo Messina ... trapani.gds.it

Così il super boss Messina Denaro incassava i guadagni del narcotraffico: conti esteri e società off-shore, dalle Cayman al Libano. Lui veniva tutti i mesi, dammi lu 10%Segui i soldi è un antico metodo investigativo che ispirava le indagini di Giovanni Falcone sugli intrecci tra mafia e economia legale, e continua a produrre risultati. Portando ora la Procura ... roma.corriere.it