Il terremoto di oggi è stato il più forte degli ultimi 46 anni al Sud Italia | i precedenti

Una scossa di terremoto di magnitudo significativa si è verificata tra la notte dell’1 e il 2 giugno nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese. Si tratta del terremoto più forte registrato nel Sud Italia negli ultimi 46 anni. La sequenza sismica ha interessato principalmente la zona nord-occidentale della regione. I dati ufficiali indicano che l’evento ha avuto un impatto rilevante sulla regione, ma non sono stati riportati danni gravi o vittime al momento.

La forte scossa di terremoto registrata nella notte tra l’1 e il 2 giugno nel Mar Tirreno, al largo della costa nord-occidentale della Calabria, è entrata di diritto nella storia recente della sismicità italiana. Il sisma, localizzato dall’INGV con una magnitudo di 6.1, è stato avvertito in gran parte del Mezzogiorno, dalla Calabria alla Sicilia, passando per Campania, Basilicata e Puglia, fino ad arrivare in alcune zone del Centro Italia. Nonostante la notevole energia sprigionata, l’evento non ha provocato vittime né danni significativi a edifici e infrastrutture. Un aspetto che rende questa scossa ancora più particolare e che trova una spiegazione precisa nelle caratteristiche geologiche del terremoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9

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