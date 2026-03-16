Più caldo e più piovoso come è stato il clima in Toscana nel 2025 | Il quarto più afoso degli ultimi 71 anni

Nel 2025, la Toscana ha registrato temperature più elevate e piogge più frequenti rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati, è stato il quarto anno più caldo dal 1955, con una differenza media di +1,11 °C rispetto al periodo 1991-2020. Questo andamento si è manifestato con un clima più afoso e piovoso rispetto alla media storica.

Firenze, 16 marzo 2026 – Il 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1955, con una anomalia della temperatura media di +1,11 °C rispetto al periodo 1991-2020. Confrontando il dato del 2025 con il clima di 50 anni fa l'aumento della temperatura sale a +2,05 °C sopra la media. È quanto emerge dal rapporto annuale presentato dal Lamma (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) in Regione Toscana. Il dato regionale, si spiega, è coerente con il quadro italiano ed europeo. Oltre alle temperature elevate, il 2025 è stato caratterizzato in Toscana da precipitazioni complessivamente sopra la media (+20%), soprattutto nel nord della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più caldo e più piovoso, come è stato il clima in Toscana nel 2025: “Il quarto più afoso degli ultimi 71 anni” Articoli correlati Gennaio 2026 in Abruzzo è stato il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni, precipitazioni da recordIl terzo gennaio con maggiori precipitazioni dell'ultimo mezzo secolo, con temperature lievemente più alte del periodo compreso fra il 1991 e ilo... Clima. Copernicus: 2025 terzo anno più caldo, ultimi 3 anni +1.5 gradiI dati forniti dal programma Copernicus rivelano che il 2025 si è classificato come il terzo anno più caldo mai registrato, con una temperatura media... Una raccolta di contenuti su Più caldo e più piovoso come è stato il... Temi più discussi: Fioriture sempre più anticipate in Toscana: ecco gli alberi già nel loro pieno splendore; Pollini e cambiamenti climatici; A Bari il miglior clima d’Italia, la classifica; La copertura mediatica globale del cambiamento climatico cala per il quarto anno consecutivo. Lamma, il 2025 è stato tra gli anni più caldi dal 1955 in ToscanaIl 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1955, con una anomalia della temperatura media di +1,11 °C rispetto al periodo 1991-2020. Confrontando il dato del 2025 con il clima di 50 anni fa l'aument ... ansa.it Super caldo, alluvioni, temporali: la Toscana è stata la terza regione per eventi climatici estremi nel 2025Allagamenti, esondazioni, vento forte. Sono sempre di più gli eventi meteo estremi che sconvolgono la Toscana, tanto che la nostra regione è la terza in Italia (dopo Lombardia e Sicilia) ad aver ... corrierefiorentino.corriere.it Clima: in Toscana il 2025 tra gli anni più caldi dal 1955 - facebook.com facebook Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centro x.com