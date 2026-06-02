Il Tempo tribuna aperta e corretta | diamo voce a tutte le voci

Il giornale si propone di offrire uno spazio di confronto aperto e corretto, dove tutte le opinioni possono essere espresse. La sua funzione principale è favorire la circolazione delle idee e il dialogo tra diverse posizioni, senza censure o pregiudizi. Si tratta di un luogo in cui si può discutere liberamente, mantenendo un tono rispettoso e trasparente, per garantire un’informazione equilibrata e accessibile a tutti.

A cosa serve un giornale? Alla circolazione delle opinioni, alla buona battaglia delle idee, al confronto corretto tra posizioni. A maggior ragione sui temi che fanno battere i cuori delle persone, che suscitano passioni e speranze. Luigi Bisignani è una firma la cui autorevolezza è assoluta. E, con informazioni accurate, ha evocato passate manifestazioni di interesse verso la società Lazio. JP Morgan non ha smentito. Dal canto suo, legittimamente, il presidente Lotito nega di aver ricevuto offerte formali e conclusive. Contestualmente, Bisignani ha offerto al proprietario della Lazio una serie di consigli costruttivi: ricreare un clima positivo, attrarre intelligenze, non sottovalutare i sentimenti e le emozioni dei tifosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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