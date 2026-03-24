Il 25 marzo, alle 15, si terrà a Montecitorio un convegno intitolato “L’Ambiente non può attendere – Diamo voce a chi non vota” nella Sala della Regina. L’evento si concentrerà su temi ambientali e sulla rappresentanza di chi non ha voce nel processo decisionale. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti di vari settori, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla tutela ambientale e alla partecipazione civile.

ROMA – Mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “L’Ambiente non può attendere – Diamo voce a chi non vota. mari, foreste, animali e future generazioni”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “L’Ambiente non può attendere – Diamo voce a chi non vota”, convegno a Montecitorio

Articoli correlati

“Marco Biagi giuslavorista cattolico”, convegno a MontecitorioROMA – Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Marco Biagi giuslavorista cattolico”, nel...

Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle personedi Paolo Ghion Chi voterà Sì e chi voterà No? Il fronte del No ha un vantaggio ed è l’eterogenea platea di votanti.

Contenuti utili per approfondire L'Ambiente non può attendere Diamo voce...

Temi più discussi: Greenaccord, i cittadini sollecitino la cura di governi e aziende per l'ambiente; Beduschi: agricoltura aiuta tutela ambiente, non è il problema; Malattie cardiovascolari e ambiente: dalle società scientifiche un appello globale; Alta Badia: turismo sostenibile tra passeggiate e cocktail al pino cembro (di C. Giacobelli).

La siccità può aumentare i batteri resistenti: il legame tra ambiente e saluteSistema immunitarioAntibioticiImmunologiaFarmaci Ultimo aggiornamento – 24 Marzo, 2026 Indice del contenuto Cosa dice la ricerca sul legame tra siccità e batteri resistenti Perché questo fenomeno rigu ... msn.com

Perché l'Europa non può più essere solo spettatrice nello spazioL'ANGOLO DEI BLOGGER. Con l'attuazione del futuro European Space Act e del programma di resilienza spaziale (Space Shield), l'Ue dovrà decidere definitivamente se vuole essere un partner globale cre ... msn.com

, Emergenza cinghiali a Campobasso, Mario Annuario chiede la convocazione urgente della Commissione Ambiente. Il - facebook.com facebook

Oggi si parla di “Foresta Modello”. #ambiente #sviluppo #territorio #foresta Per seguire da remoto il link è us06web.zoom.us/j/83941948880… x.com