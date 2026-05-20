Comune Manfredonia | Diamo voce alla Costituzione

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Manfredonia ha annunciato iniziative volte a promuovere la conoscenza della Costituzione italiana. L'amministrazione ha ricordato l'importanza di trasmettere i principi fondamentali della Carta costituzionale ai cittadini, con particolare attenzione alle scuole e alle giovani generazioni. Sono previste incontri pubblici e momenti di riflessione che coinvolgeranno diverse realtà del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri sanciti dalla legge fondamentale dello Stato.

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L’appuntamento è per martedì 2 giugno 2026, a partire dalle ore 19.00, in piazza del Popolo, dove cittadini, studenti, associazioni e realtà del territorio saranno protagonisti di una lettura collettiva degli articoli della Costituzione. Una staffetta di voci per restituire senso e attualità alle parole che definiscono i diritti e i doveri di ciascuno, nel solco della storia repubblicana del nostro Paese. “Celebrare la Festa della Repubblica in questo modo significa dare valore concreto ai principi su cui si fonda il nostro Paese – dichiara il sindaco Domenico la Marca –. La Costituzione non è solo un testo, ma uno strumento vivo, che parla a ciascuno di noi e ci richiama ogni giorno al senso di responsabilità verso la collettività”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune Manfredonia: “Diamo voce alla Costituzione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Diamo voce agli animali e alla loro innocenza"Parlano direttamente al nostro cuore, senza mediazioni razionali, ricordandoci che spesso il sistema di relazioni nel quale ci muoviamo ogni giorno... Leggi anche: Al via “Diamo voce alla sostenibilità”, la nuova campagna Pubblicità Progresso-ASviS COMUNE MANFREDONIA Manfredonia, il Comune si costituisce al Tar contro le ordinanze di demolizioneIl Comune di Manfredonia decide di resistere davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia in un nuovo contenzioso legato all’abusivismo edilizio. La Giunta comunale, riunitasi il 4 ... statoquotidiano.it COMUNE MANFREDONIA Manfredonia, nuova causa al Tar sulle demolizioni edilizie: il Comune affida la difesa all’Avvocatura internaUn nuovo ricorso amministrativo riporta al centro del dibattito cittadino il tema dell’abusivismo edilizio e delle ordinanze di demolizione ... statoquotidiano.it