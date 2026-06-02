Il tabellone del Roland Garros 2026 ci regala un italiano in finale al 75% | quando si giocano i quarti

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, tre giocatori italiani sono ancora in corsa ai quarti di finale, confermando la crescita del movimento nel panorama internazionale. La presenza di almeno un italiano in finale è al 75%. I quarti di finale si disputano nelle prossime ore, con i tre atleti ancora in gara pronti a sfidarsi per raggiungere le semifinali. La competizione prosegue con match che vedono protagonisti i tennisti italiani.

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Arnaldi, Berrettini e Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026 confermano la crescita di un movimento sempre più protagonista a livello mondiale: il tabellone ci regala un italiano in finale al 75%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roland Garros 2026 Preview: One Half of the Draw Is Doing All the Work

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