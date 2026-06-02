Il tabellone del Roland Garros 2026 ci regala un italiano in finale al 75% | quando si giocano i quarti

Al Roland Garros 2026, tre giocatori italiani sono ancora in corsa ai quarti di finale, confermando la crescita del movimento nel panorama internazionale. La presenza di almeno un italiano in finale è al 75%. I quarti di finale si disputano nelle prossime ore, con i tre atleti ancora in gara pronti a sfidarsi per raggiungere le semifinali. La competizione prosegue con match che vedono protagonisti i tennisti italiani.

Arnaldi, Berrettini e Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026 confermano la crescita di un movimento sempre più protagonista a livello mondiale: il tabellone ci regala un italiano in finale al 75%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roland Garros 2026 Preview: One Half of the Draw Is Doing All the Work

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