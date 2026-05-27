Jannik Sinner scenderà in campo giovedì 28 maggio al torneo di Roland Garros 2026, terzo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi. La partita è programmata per questa data, ma non sono stati ancora annunciati dettagli su orari o avversario. Sinner partecipa al torneo dopo aver disputato le prime due prove dello Slam in questa stagione. I precedenti tra Sinner e Cerundolo non sono stati ancora disputati.

Jannik Sinner torna in campo giovedì 28 maggio al Roland Garros 2026, terzo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in terra rossa di Parigi. L’azzurro numero 1 del ranking Atp affronta al secondo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, 24 anni, attualmente numero 60 del mondo, che non è mai andato oltre il secondo turno nel major transalpino. Mezzogiorno di fuoco per Sinner. L’incontro apre il programma del giorno sul campo centrale, il Philippe-Chatrier, e avrà inizio alle ore 12. All’esordio al Roland Garros, Sinner ha liquidato senza problemi il francese Clement Tabur, centrando così la trentesima vittoria consecutiva. L’incontro è andato in scena nella sessione serale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Cerundolo al Roland Garros 2026: quando giocano, precedenti e pronostici

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Roland-Garros 2026 - Jannik Sinner: Se non senti la pressione, vuol dire che non ti importa

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