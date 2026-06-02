Un dibattito insolito si è acceso negli Stati Uniti intorno al candidato democratico, con la domanda: “È vegano o no?”. Donald Trump ha criticato pubblicamente questa eventualità, mentre James Talarico ha risposto affermando di aver sempre fatto barbecue. La discussione ha attirato l’attenzione di migliaia di elettori e elettrici sia in Texas che nel resto del paese.

“ È vegano o no? “. Qualcuno avrà scrollato le spalle, disinteressato, ma è fuori dubbio che migliaia di elettori ed elettrici tanto in Texas quanto negli Stati Uniti si stanno facendo questa domanda. Perché lui, il soggetto – o, da un certo punto di vista, l’oggetto – della discussione è James Talarico. Nome che in Italia significa ancora poco, ma che negli Usa vale tanto: per il Partito democratico è uno dei politici più promettenti in circolazione, per il Partito repubblicano è lo stereotipo del nuovo avversario, una specie di incarnazione di (quasi) tutti i mali per il mondo Maga. E, perché no, l’uomo che potrebbe fare lo scherzetto in passato tanto annunciato ma mai verificatosi: strappare il Texas al Grand Old Party. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il surreale dibattito negli Usa sul candidato dem: “È vegano o no?”. Trump lo attacca e James Talarico corre ai ripari: “Faccio barbecue da sempre”

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