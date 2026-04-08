Il governo italiano ha deciso di modificare i requisiti per l’assegno unico destinato ai figli, eliminando l’obbligo di residenza in Italia da almeno due anni. Questa misura mira a evitare sanzioni da parte dell’Unione Europea e ad adeguarsi alle normative comunitarie. La decisione arriva in un momento di revisione delle politiche di sostegno alle famiglie, con un’attenzione particolare alle condizioni di accesso ai bonus familiari.

Il panorama delle misure di sostegno alle famiglie in Italia attraversa una fase di cambiamento, spinta soprattutto dalla necessità impellente di conformarsi al diritto dell’Unione Europea. Al centro della tempesta normativa l’ Assegno unico e universale, pilastro del welfare familiare introdotto nel 2022 dal governo Draghi, che oggi viene radicalmente riscritto attraverso un emendamento governativo al decreto PNRR (n. 192026). La modifica, depositata in Commissione Bilancio alla Camera, punta a risolvere una delle controversie legali più accese degli ultimi anni: la legittimità dei requisiti di residenza “storica” per l’accesso alle prestazioni sociali fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assegno unico per i figli, il governo corre ai ripari sul requisito della residenza in Italia da almeno due anni per evitare l’infrazione Ue

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