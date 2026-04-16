Flop della sanità digitale nel Lazio | quasi nessuno usa il fascicolo elettronico La Regione corre ai ripari

In Italia, l’adozione del fascicolo sanitario elettronico varia notevolmente tra le regioni. Mentre in Emilia Romagna il 92% della popolazione utilizza questo servizio, nel Lazio la percentuale si ferma al 9%. La differenza evidenzia come in alcune aree il sistema digitale sanitario sia ancora poco diffuso. La Regione Lazio sta cercando di intervenire per aumentare l’utilizzo di questa piattaforma.

Da una parte l’Emilia Romagna, con una percentuale di adesione al Fascicolo sanitario elettronico al 92%, dall’altra, molto più sotto, il Lazio, dove lo utilizza appena il 9% della popolazione. Dunque meno di un cittadino su dieci.La fotografia arriva da un recente rapporto di Gimbe e conferma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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