Il sogno di Mohamed ammesso all’Accademia del Teatro alla Scala
Mohamed, un ragazzo di 14 anni di Ponte San Pietro, è stato ammesso all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. A nove anni aveva deciso di iscriversi a una scuola di danza e oggi ha ottenuto il riconoscimento in una delle istituzioni più prestigiose nel settore della danza classica. La sua richiesta di entrare nel mondo della danza è iniziata quando aveva solo nove anni.
LA STORIA. A nove anni aveva insistito per iscriversi a una scuola di danza. Oggi Mohamed Benslitene, di Ponte San Pietro, di anni ne ha 14 ed è stato ammesso all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, una delle realtà più prestigiose al mondo per la formazione nella danza classica. Un traguardo conquistato dopo anni di sacrifici, viaggi all’alba, lezioni, audizioni e momenti difficili, che si scontra con le difficoltà economiche della famiglia, che ha già aperto una raccolta fondi on line per permettergli di continuare a inseguire il suo sogno. Mohamed frequenta la prima superiore al liceo di Scienze umane. La passione per la danza era nata guardando il programma televisivo «Amici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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