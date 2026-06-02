Il sogno di Mohamed ammesso all’Accademia del Teatro alla Scala

Notizia in breve

Mohamed, un ragazzo di 14 anni di Ponte San Pietro, è stato ammesso all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. A nove anni aveva deciso di iscriversi a una scuola di danza e oggi ha ottenuto il riconoscimento in una delle istituzioni più prestigiose nel settore della danza classica. La sua richiesta di entrare nel mondo della danza è iniziata quando aveva solo nove anni.