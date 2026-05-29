A Milano, i lavori sono in corso per la nuova stagione del Teatro alla Scala. Il primo spettacolo in programma è l’Otello di Giuseppe Verdi, che aprirà il sipario il 7 dicembre. Le prove sono in corso e gli allestimenti sono in fase di completamento. La stagione include diverse rappresentazioni e si svolge in un teatro che si prepara ad accogliere il pubblico.

A Milano fervono i preparativi per la nuova stagione del Teatro alla Scala. Il sipario si apre il 7 dicembre con l’Otello di Giuseppe Verdi. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La nuova stagione del Teatro alla Scala

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