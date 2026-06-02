Il sindaco sugli operai-schiavi | Una brutta pagina

“Una brutta pagina, ogni volta che ovviamente vedo problemi su Milano sono amareggiato, d'altro canto penso se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno e ben vengano le inchieste. Guarderemo con attenzione a quello che succede”. “Pagati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caporalato al cantiere del consolato Usa, il sindaco Sala: “Una brutta pagina”Il sindaco di Milano ha commentato l’inchiesta riguardante il presunto caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense.

Operai-schiavi per il consolato americano. Blitz dei carabinieriI carabinieri hanno condotto un intervento in risposta a un presunto caso di lavoro sfruttato presso un consolato americano.

Argomenti più discussi: Lavoro: siglato il CCNL Operai agricoli e florovivaisti 2026-2029.; Braccio di ferro su Electrolux, il ministro: No alla desertificazione. Il sindaco: Azienda sprezzante; Bypass, fine lavori dal 2026 al 2033: sette anni di ritardo; Giardinello, il sindaco ringrazia gli operai forestali per gli interventi di pulizia straordinaria -.

Il sindaco sugli operai-schiavi: Una brutta paginaIl primo cittadino parla del caso del consolato Usa: Ben vengano le inchieste per evidenziare le cose che non vanno bene ... milanotoday.it

9/5/26. Il sindaco di Chioggia Armelao esprime il suo grande dispiacere, a nome proprio e dell'intera comunità chioggiotta, per la tragedia di stamattina che è costata la vita a tre operai:condoglianze ai familiari con che non si ripetano più tragedie simili nel nos x.com

Il sindaco di San Giorgio: Proprietari di animali, date un contributo a chi ha figli reddit