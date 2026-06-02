Il sindaco sugli operai-schiavi | Una brutta pagina

Da milanotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Una brutta pagina, ogni volta che ovviamente vedo problemi su Milano sono amareggiato, d'altro canto penso se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno e ben vengano le inchieste. Guarderemo con attenzione a quello che succede”. “Pagati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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