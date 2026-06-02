Caporalato al cantiere del consolato Usa il sindaco Sala | Una brutta pagina

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Milano ha commentato l’inchiesta riguardante il presunto caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense. La vicenda riguarda accuse di sfruttamento lavorativo e pratiche illecite legate alla gestione della manodopera. Le autorità stanno conducendo verifiche e approfondimenti sul caso. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali. La notizia ha suscitato attenzione sulla situazione lavorativa nel cantiere.

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Milano, 2 giugno 2026 – L’inchiesta sul presunto caporalato al cantiere per la realizzazione del consolato Usa è “una brutta pagina”. Ne è convinto il sindaco Giuseppe Sala, interrogato dai giornalisti sul tema a margine della cerimonia dell’alzabandiera per la festa del 2 Giugno. Le dichiarazioni "Ogni volta che vedo problemi su Milano sono amareggiato - ha aggiunto -, d'altro canto penso che, se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno, ben vengano le inchieste". Quindi, ha concluso il primo cittadino, “guarderemo con attenzione a quello che succede". Le indagini Ieri,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Caporalato al Consolato USA, Sala: Brutta pagina per Milano

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