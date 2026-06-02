Caporalato al cantiere del consolato Usa il sindaco Sala | Una brutta pagina

Notizia in breve

Il sindaco di Milano ha commentato l’inchiesta riguardante il presunto caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense. La vicenda riguarda accuse di sfruttamento lavorativo e pratiche illecite legate alla gestione della manodopera. Le autorità stanno conducendo verifiche e approfondimenti sul caso. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali. La notizia ha suscitato attenzione sulla situazione lavorativa nel cantiere.