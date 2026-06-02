Caporalato al cantiere del consolato Usa il sindaco Sala | Una brutta pagina
Il sindaco di Milano ha commentato l’inchiesta riguardante il presunto caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense. La vicenda riguarda accuse di sfruttamento lavorativo e pratiche illecite legate alla gestione della manodopera. Le autorità stanno conducendo verifiche e approfondimenti sul caso. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali. La notizia ha suscitato attenzione sulla situazione lavorativa nel cantiere.
Milano, 2 giugno 2026 – L’inchiesta sul presunto caporalato al cantiere per la realizzazione del consolato Usa è “una brutta pagina”. Ne è convinto il sindaco Giuseppe Sala, interrogato dai giornalisti sul tema a margine della cerimonia dell’alzabandiera per la festa del 2 Giugno. Le dichiarazioni "Ogni volta che vedo problemi su Milano sono amareggiato - ha aggiunto -, d'altro canto penso che, se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno, ben vengano le inchieste". Quindi, ha concluso il primo cittadino, “guarderemo con attenzione a quello che succede". Le indagini Ieri,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Caporalato al Consolato USA, Sala: Brutta pagina per Milano
Notizie e thread social correlati
Fermo a Milano per il manager turco di Caddell Construction nell’inchiesta sul caporalato al cantiere del Consolato UsaUn manager turco di Caddell Construction è stato fermato a Milano nell’ambito di un’indagine sul caporalato legato a un cantiere del Consolato Usa.
Caporalato nel cantiere del Consolato Usa, fermato a Bergamo il manager CaddellIl manager di una ditta coinvolta nei lavori per il nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano è stato fermato a Bergamo nell’ambito di un’indagine...
Temi più discussi: Le indagini per caporalato nel cantiere del consolato statunitense a Milano; Caporalato al Consolato Usa di Milano, chiesto il carcere per Ulas Demir; Caporalato al cantiere del consolato, Dipartimento di Stato Usa: Sfruttamento intollerabile; Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: i carabinieri prelevano i lavoratori.
Caporalato al cantiere del consolato USA, il sindaco Sala: Una brutta paginaIl primo cittadino ha commentato le notizie riguardanti l’inchiesta sul presunto sfruttamento di lavoratori indiani. I dati dell’ispettorato del Lavoro: in Lombardia irregolarità in sette verifiche su ... msn.com
Milano, schiavi nel cantiere del consolato USA: arrestato il manager in fuga #Caporalato #Consolatostatunitense #PaoloStorari #UlasDemir x.com
Accusa di caporalato nel cantiere del Consolato Usa a Milano, il manager bloccato in aeroporto: Voleva fuggire. Aveva ricevuto una chiamata dalla Turchia: Se torni è meglio... - Facebook facebook
Il Consolato americano di Milano costruito da manovali-schiavi indiani: controllo giudiziario sul colosso Caddell. Nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex Tiro a Segno, in piazzale Accursio, la Procura contesta il caporalato reddit
Caporalato al cantiere del consolato, Dipartimento di Stato Usa: Sfruttamento intollerabileUn portavoce interviene da Washington sull'indagine aperta dalla Procura di Milano. Collaboriamo con le autorità italiane, dice ... rainews.it