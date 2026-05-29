Operai-schiavi per il consolato americano Blitz dei carabinieri

Da agi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno condotto un intervento in risposta a un presunto caso di lavoro sfruttato presso un consolato americano. Secondo quanto riferito, un'agenzia interinale di Nuova Delhi avrebbe pagato circa 4500 euro per assumere operai destinati all’Italia. Gli operai sarebbero stati impiegati su ponteggi in condizioni di lavoro estreme. L’indagine si concentra su eventuali violazioni di diritti dei lavoratori e pratiche di sfruttamento.

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AGI - Una manodopera "comprata" per 500mila rupie, poco più di 4500 euro, che un'agenzia interinale con sede a Nuova Delh i avrebbe ricevuto per spedire in Italia operai da mandare sui ponteggi, da usare nel cantiere, da sfruttare per turni massacranti. Il riposo settimanale ridotto al minimo, gli orari di lavoro prolungati oltre il consentito e le paghe lontanissime dai contratti collettivi. Schiavi ridotti in povertà assoluta. Dietro i ponteggi della nuova e imponente sede del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America in piazzale Accursio, a Milano, si nascondeva un sistema di moderno caporalato. I carabinieri del Nucleo ispettorato... 🔗 Leggi su Agi.it

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