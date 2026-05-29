operai schiavi per il consolato americano blitz dei carabinieri

Notizia in breve

I carabinieri hanno condotto un intervento in risposta a un presunto caso di lavoro sfruttato presso un consolato americano. Secondo quanto riferito, un'agenzia interinale di Nuova Delhi avrebbe pagato circa 4500 euro per assumere operai destinati all’Italia. Gli operai sarebbero stati impiegati su ponteggi in condizioni di lavoro estreme. L’indagine si concentra su eventuali violazioni di diritti dei lavoratori e pratiche di sfruttamento.