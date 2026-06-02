Il sindaco Basso a Roma per la Festa della Repubblica

Il sindaco di Pordenone ha partecipato a Roma alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Ha preso parte agli eventi istituzionali organizzati in occasione della Festa della Repubblica.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha partecipato a Roma alle celebrazioni nazionali per l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, prendendo parte agli appuntamenti istituzionali organizzati in occasione della Festa della Repubblica.Le celebrazioni si sono svolte alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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