Imperia | i processi al lager di Bolzano tra storia e nuovi giuristi

Martedì 14 aprile alle 10:00, presso la Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia, si terrà un evento dedicato ai processi legati al lager di Bolzano. L'incontro coinvolgerà studiosi e giuristi e si concentrerà sulle vicende storiche e legali che riguardano il campo di transito. L'obiettivo è approfondire le tematiche giudiziarie e storiche legate a questo episodio del passato.

Martedì 14 aprile, alle ore 10:00, la Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia diventerà il centro di un profondo confronto tra storia e diritto, focalizzato sulle ferite lasciate dal campo di transito di Bolzano. L’iniziativa, pensata per coinvolgere studenti, giuristi e professionisti del settore, mira a ricostruire i meccanismi della repressione nazista attraverso l’analisi dei processi penali che portarono alla condanna all’ergastolo di Michael Seifert. La scelta della sede non è casuale: gli spazi della biblioteca, che ospita l’ex tribunale, offrono il contesto ideale per discutere le implicazioni giuridiche dei crimini commessi nel lager di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: i processi al lager di Bolzano tra storia e nuovi giuristi Cinesorriso Imperia debutta al Teatro Cavour: tre giorni tra cinema, comicità e nuovi mediaNasce a Imperia un nuovo appuntamento dedicato alla commedia e ai linguaggi dell’umorismo contemporaneo. Cinesorriso Imperia, dal 12 al 14 marzo il buonumore in scena tra cinema e nuovi mediaCinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour di Imperia, dal 12 al 14 marzo Tra i premiati: Paolo...