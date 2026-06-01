Un video diffuso di recente mostra Edoardo Prati che interviene per difendere pubblicamente Francesco De Gregori. La scena si svolge mentre Prati si rivolge a un pubblico, parlando con tono deciso e senza esitazioni. Il contenuto si concentra sulla difesa dell’artista, senza alcuna contraddizione o commento critico. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social, evidenziando come il silenzio o la parola possano assumere significati diversi in ambiti pubblici.

di Simone Millimaggi Il recente video con cui Edoardo Prati è sceso in campo per imbastire una strenua difesa d’ufficio di Francesco De Gregori segna una deriva preoccupante. Non si tratta di liquidare la sua divulgazione pop, ma di denunciare il momento esatto in cui la cultura smette di essere strumento di emancipazione e si rovescia nel suo opposto: un anestetico della coscienza davanti alla tragedia palestinese. È il sintomo di un malessere profondo, una capitolazione contemporanea a quel sofismo intellettualista che già nell’Atene classica svuotava la verità di ogni valore etico. Viene in mente Socrate. Davanti al tribunale che lo avrebbe condannato a morte, il filosofo rifiutò le tecniche oratorie dei sofisti, ricordando che la sua intera vita valeva appena una mina d’argento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cortocircuito di De Gregori e il sofismo di Prati: il silenzio non è mai neutrale

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