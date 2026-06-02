Il servizio trasfusionale di Cona intitola l' ambulatorio di Aferesi alla memoria di Roberta Roncagli

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'area dell'ambulatorio di Aferesi nel servizio trasfusionale di Cona è stata intitolata alla memoria di Roberta Roncagli. Una targa commemorativa è stata collocata nel locale, dove Roncagli ha lavorato per molti anni nel reparto di Immunoematologia e trasfusionale. La cerimonia ha visto la scoperta della targa, dedicata alla figura nota come la “Robertina del Trasfusionale”.

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Una targa per ricordare la ‘Robertina del Trasfusionale’ è stata scoperta proprio nel luogo di lavoro, il servizio di Immunoematologia e trasfusionale, che ha accompagnato per molti anni la vita professionale di Roberta Roncagli.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn gesto che ha voluto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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