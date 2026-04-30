Riattivato ambulatorio di Oculistica Comitato San Rocco | Il servizio torna ad essere garantito

L'ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca è stato riattivato. Il Comitato San Rocco ha comunicato che il servizio è tornato a essere garantito. La riapertura riguarda l'Unità Cure Primarie e consente di riprendere le attività di diagnosi e cura per i pazienti. La struttura ora offre nuovamente assistenza specialistica in ambito oculistico.

E’ stato riattivato l’ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca (Unità Cure Primarie). “Si tratta di una delle battaglie che il Comitato porta avanti da anni, e che oggi giunge finalmente a risultato. La sospensione del servizio risale al pensionamento del dottor Mosca.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Riattivato l’ambulatorio di Oculistica, preoccupazione per l’anagrafe sanitariaTempo di lettura: 2 minutiIl Comitato San Rocco Bene Comune comunica alla cittadinanza la riattivazione dell’ambulatorio di Oculistica presso il... Metro A chiusa per un'ora a Roma, qualcuno avrebbe azionato il pulsante di emergenza: servizio riattivatoLunedì 2 marzo la metro A di Roma è rimasta chiusa per circa un’ora, dalle 6 alle 7:15 circa.