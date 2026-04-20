Agropoli attivati il servizio di Telemedicina e il progetto SCOPRI all’Ambulatorio solidale

A Agropoli, presso l’Ambulatorio solidale “San Giuseppe Moscati” in Piazza della Repubblica, sono stati avviati i servizi di Telemedicina e il progetto S.C.O.P.R.I. L’attivazione di queste iniziative mira a offrire nuove modalità di assistenza sanitaria alla comunità locale, integrando tecnologie digitali e programmi specifici. Le due iniziative sono operative presso la struttura pubblica dedicata alla prevenzione e al supporto sanitario.

Sono attivi presso l’Ambulatorio solidale “San Giuseppe Moscati” in Piazza della Repubblica, ad Agropoli, i servizi di Telemedicina e il progetto S.C.O.P.R.I., nell’ambito degli Ambulatori virtuali di comunità dell’Asl Salerno. Quest’ultima ha progettato una rete sociosanitaria virtuale che.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicinaUn nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all’interno della sede comunale di Baronissi. Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicina sul territorioL’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Baronissi e l’ASL Salerno, formalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa finalizzato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Agropoli, attivati il servizio di Telemedicina e il progetto S.C.O.P.R.I. all’Ambulatorio solidale; Agropoli, intitolato ad Angelo Vassallo lo slargo panoramico su via C. Rossi; Castellabate, sospensione attività all’ex SAUT: attivati servizi alternativi. Agropoli, attivati il servizio di Telemedicina e il progetto S.C.O.P.R.I. all’Ambulatorio solidaleIn particolare, prosegue la collaborazione tra il Comune di Agropoli e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, che già da oltre un anno ha attivato l’Ambulatorio solidale nel quale si offre la ... salernotoday.it Agropoli, la sanità diventa digitale: al via Telemedicina e Progetto S.C.O.P.R.I. nell’Ambulatorio SolidaleL’Ambulatorio solidale S. Giuseppe Moscati di Agropoli potenzia i servizi per le fasce fragili: arrivano Telemedicina e screening oncologici del progetto S.C.O.P.R.I. infocilento.it #agropoli #cilento #telemedicina #ASLSalerno #salerno - facebook.com facebook In 3mila in corteo ad Agropoli per chiedere la riapertura dell'ospedale. Momenti di tensione, contestati alcuni esponenti politici ma senza conseguenze #ANSA x.com