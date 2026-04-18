Vietri sul Mare ha adottato il piano attuativo di utilizzazione delle aree demaniali

Il Comune di Vietri sul Mare ha approvato il Piano Arenili, un documento che stabilisce come saranno gestite le aree demaniali sulla sua costa. La decisione riguarda l’organizzazione delle spiagge e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di regolamentare l’uso del territorio in modo più preciso. Il piano è stato adottato ufficialmente e si applicherà alle aree di competenza comunale lungo il litorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Vietri sul Mare ha definito il nuovo assetto del proprio litorale attraverso l’adozione del Piano Arenili. Infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2026, ha adottato la proposta di Piano Attuativo di utilizzazione delle aree Demaniali (P.A.D.) per finalità turistico-ricreative di cui all’art.1, co.38, LRC 162014 e Capo III del PUAD Campania. Il documento stabilisce le linee guida per l’uso del demanio marittimo, tracciando una netta demarcazione tra le spiagge libere, destinate alla pubblica fruizione gratuita, e le aree che saranno assegnate in concessione per attività turistico-ricreative.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vietri sul Mare ha adottato il piano attuativo di utilizzazione delle aree demaniali Notizie correlate Leggi anche: Agropoli, Incontro pubblico sul PAD - Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo Proroghe demaniali senza gara, il gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo": "A Vietri sul Mare si rischia di fare la stessa figuraccia avvenuta a Positano"La recente sentenza del Tar (la numero 167 del 2026, la numero 168 del 2026, la 169 del 2026 e la 170 del 2026) che hanno dichiarato illegittime le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vietri sul Mare, presentato il nuovo comandante della Polizia Municipale Alfredo Avallone; Sms truffa sulla TARI a Vietri sul Mare: l’allarme del Comune; Vietri sul Mare. Tra racconti e celebrazioni la parola scritta incontra il dialogo; Vietri sul Mare, grande successo per il Camper del Cuore: prevenzione in piazza con il dott. Colangelo. Vietri sul Mare, sms truffa sulla TARI: l’allarme del ComuneAllerta a Vietri sul Mare per la diffusione di un messaggio di testo sospetto che invita i cittadini a contattare i nostri uffici TARI. agro24.it Vietri sul Mare, attivo il servizio di idropulizia: strade più pulite e accoglientiVietri sul Mare punta sul decoro urbano con l'attivazione di un nuovo servizio di idropulizia esteso all'intero territorio comunale. L'annuncio arriva dal sindaco Giovanni De Simone, che ha evidenziat ... ilvescovado.it La Regione Basilicata ha rilasciato il via libera per la costruzione di un impianto mega eolico previsto tra i territori di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Picerno e Tito. I sindaci hanno contestato la decisione e sono pronti alla battaglia legale facebook