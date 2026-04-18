Vietri sul Mare il Comune adotta il piano attuativo di utilizzazione delle aree demaniali

Il Comune di Vietri sul Mare ha approvato il Piano Arenili, uno strumento che stabilisce le modalità di utilizzo delle aree demaniali lungo il suo litorale. La decisione riguarda l'organizzazione e la gestione delle spiagge e delle zone costiere, con l’obiettivo di regolamentare l’uso delle spiagge pubbliche e private. L’adozione del piano è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ora procederà con le procedure previste per l’attuazione.

Il Comune di Vietri sul Mare ha definito il nuovo assetto del proprio litorale attraverso l'adozione del Piano Arenili. Infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2026, ha adottato la proposta di Piano Attuativo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Vietri sul Mare ha adottato il piano attuativo di utilizzazione delle aree demanialiTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Vietri sul Mare ha definito il nuovo assetto del proprio litorale attraverso l’adozione del Piano Arenili. Leggi anche: Agropoli, Incontro pubblico sul PAD - Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vietri sul Mare. Tra racconti e celebrazioni la parola scritta incontra il dialogo; Vietri sul Mare, presentato il nuovo comandante della Polizia Municipale Alfredo Avallone; Vietri sul Mare, fontana usata per lavarsi i piedi e danneggiata: il Sindaco attacca gli incivili; Vietri sul Mare (SA). 'Premio alla Carriera' giovedì 16 per lo scrittore e giornalista Giorgio Dell'Arti. Vietri sul Mare, Alfredo Avallone nuovo Comandante della Polizia MunicipaleIl nuovo Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, il dott. Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo ... napolivillage.com Vietri sul Mare, il boss Mazzarella arrestato in resort di lusso: era tra i latitanti più pericolosiSi nascondeva in un resort di lusso a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, dove aveva preso una villa per trascorrere la Pasqua con la famiglia. Così è ... gds.it La Regione Basilicata ha rilasciato il via libera per la costruzione di un impianto mega eolico previsto tra i territori di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Picerno e Tito. I sindaci hanno contestato la decisione e sono pronti alla battaglia legale - facebook.com facebook