Il Rugby Reggio Emilia supera il Petrarca e conquista il suo primo scudetto della storia
Il Rugby Reggio Emilia ha vinto il suo primo scudetto superando il Petrarca. La finale si è svolta il 2 giugno 2026. La squadra di Reggio Emilia ha battuto gli avversari in una partita decisiva, ottenendo così il primo titolo nazionale nella sua storia. La vittoria segna un traguardo importante per il club, che ha concluso la stagione con questa conquista. La gara si è disputata in una giornata caratterizzata da grande partecipazione.
Reggio Emilia, 2 giugno 2026 – Il Valorugby Emilia scrive la pagina più bella della propria storia conquistando il primo scudetto. Nella finale del campionato Serie A Élite maschile 202526, disputata allo stadio Plebiscito di Padova, la formazione reggiana supera il Petrarca Rugby 27-5 conquistando il 96° titolo della storia del rugby italiano. Per il club emiliano si tratta del coronamento di una stagione straordinaria, chiusa con una storica doppietta dopo la conquista della Coppa Italia e il primo posto al termine della regular season. Il Valorugby raccoglie l'eredità del Rugby Rovigo, campione d'Italia nella stagione 202425. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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