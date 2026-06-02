il rugby reggio emilia supera il petrarca e conquista il suo primo scudetto della storia

Notizia in breve

Il Rugby Reggio Emilia ha vinto il suo primo scudetto superando il Petrarca. La finale si è svolta il 2 giugno 2026. La squadra di Reggio Emilia ha battuto gli avversari in una partita decisiva, ottenendo così il primo titolo nazionale nella sua storia. La vittoria segna un traguardo importante per il club, che ha concluso la stagione con questa conquista. La gara si è disputata in una giornata caratterizzata da grande partecipazione.