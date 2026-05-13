Kate è arrivata a Reggio Emilia è il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia

La Principessa Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, segnando il suo primo viaggio all’estero dopo un periodo di malattia. La visita è stata organizzata per approfondire il metodo educativo noto come 'Reggio Emilia Approach', che si concentra sullo sviluppo della prima infanzia. La principessa ha raggiunto la città italiana per partecipare a incontri e attività legate a questa metodologia educativa.

(Adnkronos) – La Principessa Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per la visita da lei fortemente voluta che si concentrerà sulla conoscenza del 'Reggio Emilia Approach' per lo sviluppo della prima infanzia. In una città blindata, accolta dall'abbraccio della folla, tra applausi e bandiere inglesi, la principessa del Galles è arrivata intorno alle 13. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Princess of Wales Greets Crowds in Italy – Emotional First Trip Abroad | DRM News | AC1F

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