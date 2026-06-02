In occasione della festa della mamma nel Principato di Monaco, il Palais Princier ha diffuso una foto inedita della principessa Charlene con i figli, i gemelli Jacques e Gabriella. La immagine mostra quanto siano cresciuti i gemelli nell'ultimo anno. La pubblicazione è avvenuta l’ultima domenica di maggio, giorno dedicato alla celebrazione della figura materna.

Il ritratto, diffuso in occasione della festa della mamma nel Principato, mostra quanto i gemelli siano cresciuti nel giro di pochi mesi La foto mostra quanto i gemelli sono cresciuti. Con l’avvicinarsi dei 12 anni Jacques e Gabriella hanno iniziato a comparire sempre più di frequente durante le occasioni pubbliche e istituzionali: hanno accompagnato i genitori durante la visita di Papa Leone XIV a Monaco e hanno partecipato alla Festa Nazionale di Monaco del 21 novembre. Anche per Charlene si tratta di un periodo particolarmente intenso sul fronte istituzionale. È la prima volta che Charlene partecipa a una visita ufficiale in Spagna, quindici anni dopo il suo matrimonio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il ritratto, diffuso in occasione della festa della mamma nel Principato, mostra quanto i gemelli siano cresciuti nell'ultimo anno

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