Donazione di sangue in piazza Vittoria in occasione della Festa della mamma

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, si terrà una raccolta di sangue organizzata dall’Avis Comunale e dal Simt di Brindisi in piazza Della Vittoria. L’evento si svolgerà dalle 8 alle 12, con l’ultimo emocromo previsto alle 12. La giornata si svolge in uno spazio pubblico nel centro della città, coinvolgendo i cittadini in questa iniziativa di solidarietà.

BRINDISI - In occasione della Festa della Mamma, l’Avis Comunale di Brindisi, con il Simt di Brindisi, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per domenica 10 maggio, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria, a Brindisi.Tutti i donatori e le donatrici.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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