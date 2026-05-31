Charlène di Monaco ha condiviso una foto inedita di Jacques e Gabriella in occasione della Festa della mamma, celebrata il 31 maggio nel Principato. La foto mostra la famiglia insieme, senza ulteriori dettagli o commenti. La pubblicazione è avvenuta sui social della principessa, che ha scelto di condividere questo momento con i follower. La Festa della mamma nel Principato si svolge nello stesso giorno della Francia.

Accompagnata dal semplice messaggio «Buona festa della mamma a tutte le mamme» e da un cuore rosso, questa fotografia di Vanessa Von Zitzewitz rivela una scena tenera. Sullo sfondo dorato del Palazzo, la principessa appare radiosa, mentre abbraccia affettuosamente i suoi figli. Una bellissima immagine di famiglia che mette in luce il fortissimo legame tra Charlene e i suoi gemelli. Jacques e Gabriella posano, infatti, accanto alla madre in un'armonia quasi perfetta. Tutti e tre hanno optato per abiti nei toni del bianco e del crema, una scelta che accentua l'eleganza e la semplicità della scena. I loro sorrisi sono discreti, ma il loro profondo legame è immediatamente evidente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco pubblica una foto inedita di Jacques e Gabriella nel giorno della Festa della mamma del Principato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Prince Albert et Charlene de Monaco célèbre les 10 ans de Jacques et Gabriella

Notizie e thread social correlati

Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all'amata mamma Diana. Guarda su Amica.itPer la Festa della Mamma 2026, il principe William ha condiviso una foto inedita con la madre Diana.

Kate Middleton, l’inedita foto di William per la Festa della Mamma ferma il telegiornaleIn occasione della Festa della Mamma, il Principe William ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino insieme a Lady Diana.

Temi più discussi: L’abito maioliche di Charlène di Monaco: blu oceano, made in Italy; Charlène Wittstock e Stéphanie di Monaco, due stili a confronto: arabeschi e mare per la sovrana, sneakers per la cognata; Il nuovo vestito di Charlène di Monaco profuma già d'estate mediterranea; Charlene di Monaco e Carolina si contendono Alberto: il confronto spietato.

Charlène di Monaco pubblica una foto inedita di Jacques e Gabriella nel giorno della Festa della mamma del PrincipatoUna nuova foto ufficiale ritrae Charlène di Monaco con i suoi figli Jacques e Gabriella per celebrare la Festa della mamma che, in Francia e nel Principato, cade quest'anno il 31 maggio. Uno scatto lu ... vanityfair.it

Il re Felipe ha consegnato a Margaret Atwood il III Premio Internazionale di Poesia Joan Margarit reddit

Charlène di Monaco: dalla malattia alla rinascita. La storia della principessa moglie di Alberto IICharlène Wittstock, moglie del principe Alberto II è sicuramente una delle donne più amate e stimate del Principato di Monaco. La sua eleganza e raffinatezza l'hanno resa una figura molto popolare, la ... ilmessaggero.it