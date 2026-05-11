Infortunio più grave del previsto | assente al Giro d’Italia Tour de France in bilico
Un infortunio che inizialmente sembrava meno grave ha invece causato l’assenza dall’impegno principale della stagione. Gli esami iniziali avevano escluso fratture e dato speranza di recupero rapido, ma nelle settimane successive la situazione si è complicata. Attualmente, il ciclista non parteciperà al Giro d’Italia e la sua presenza al Tour de France resta incerta, con aggiornamenti ancora in corso.
La botta sembrava gestibile, almeno all’inizio. Esami rassicuranti, niente fratture comunicate subito, qualche giorno per rimettere insieme il corpo e poi, magari, ripartire. Invece la strada ha presentato il conto più tardi, come spesso succede nel ciclismo quando una caduta pare chiusa e invece resta sotto pelle. Secondo quanto riferito da Marca, il recupero sarebbe più lento del previsto e senza date certe. Il corridore è Mikel Landa, 36 anni, uomo Soudal Quick-Step, finito a terra durante la seconda tappa dell’Itzulia Basque Country dopo un incidente con un veicolo dell’organizzazione. Il team aveva inizialmente comunicato l’assenza di fratture, poi nuovi controlli hanno evidenziato una piccola frattura al bacino, motivo per cui Landa non era al via del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Sportface.it
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