Infortunio più grave del previsto | assente al Giro d’Italia Tour de France in bilico

Un infortunio che inizialmente sembrava meno grave ha invece causato l’assenza dall’impegno principale della stagione. Gli esami iniziali avevano escluso fratture e dato speranza di recupero rapido, ma nelle settimane successive la situazione si è complicata. Attualmente, il ciclista non parteciperà al Giro d’Italia e la sua presenza al Tour de France resta incerta, con aggiornamenti ancora in corso.

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