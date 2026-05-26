Dopo aver abbandonato il Giro d’Italia, il ciclista si sta allenando nuovamente in vista del Tour de France. Ha dichiarato di sperare di essere in condizioni sufficienti per partecipare alla prossima corsa a tappe. Non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni fisiche attuali o sui tempi di recupero previsti. La sua presenza nel prossimo evento sarà confermata solo in seguito a ulteriori valutazioni mediche e alle decisioni del team.

La partecipazione al Giro d’Italia ha regalato emozioni contrastanti a Davide Ballerini. Il corridore italiano ha firmato la prima splendida vittoria tricolore nello sprint sul traguardo di Napoli al dispiacere di alzare bandiera bianca per i dolori di una caduta nella frazione con arrivo a Chiavari. Ballerini, a pochi giorni di distanza, è già sulla via del recupero e si concentra sui prossimi appuntamenti agonistici. Sulla possibile data del rientro: “ Potrei tornare in gara in Danimarca (il 13 giugno prossimo c’è la Copenhagen Sprint 2026), per poi partecipare al Campionato Italiano che ci sarà in Piemonte a fine giugno. E poi mi piacerebbe riuscire a essere pronto per il Tour de France 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Ballerini al lavoro dopo il ritiro al Giro d’Italia: “Spero di essere pronto per il Tour de France”

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