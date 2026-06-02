Il ritorno del Premio Serantini | il Tribunato di Romagna celebra l’identità di una terra

Notizia in breve

Il Tribunale di Romagna ha annunciato il ritorno del Premio Serantini, un riconoscimento culturale che celebra l’identità e le tradizioni della regione. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo artisti e rappresentanti locali. La premiazione si svolgerà in un luogo storico della zona e vedrà la consegna di attestati e riconoscimenti ufficiali. L’evento mira a riscoprire e valorizzare le radici culturali della Romagna.