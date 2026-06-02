Il ritorno del Premio Serantini | il Tribunato di Romagna celebra l’identità di una terra
Il Tribunale di Romagna ha annunciato il ritorno del Premio Serantini, un riconoscimento culturale che celebra l’identità e le tradizioni della regione. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo artisti e rappresentanti locali. La premiazione si svolgerà in un luogo storico della zona e vedrà la consegna di attestati e riconoscimenti ufficiali. L’evento mira a riscoprire e valorizzare le radici culturali della Romagna.
La Romagna torna a farsi narrazione attraverso il rilancio di uno dei suoi riconoscimenti culturali più significativi. Il Tribunato di Romagna ha infatti annunciato l’apertura della diciottesima edizione del Premio Letterario intitolato a Francesco Serantini, l'autore che seppe dar voce al mondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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