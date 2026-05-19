Tradizione storia identità | Pisa celebra la 25° del premio ' Il guerriero pisano'

Martedì 19 maggio, a Palazzo Gambacorti, si è tenuta la cerimonia di presentazione dell’edizione 2026 del Premio ‘Le Baleari - Il Guerriero Pisano’. Questa iniziativa premia persone, enti, cooperative e società che sono nate o operano nel territorio pisano e si sono distinte in diversi settori. La manifestazione si inserisce nel percorso che celebra la tradizione, la storia e l’identità della città, mantenendo viva l’eredità del riconoscimento nel corso degli anni.

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